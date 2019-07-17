2019-07-17T16:00:59+03:00
Общество

Пропавшего в Липецке пенсионера нашли волонтеры в больнице

Поиски закончились благополучно
Лия МУРАДЬЯН
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Пенсионера нашлиПенсионера нашлиФото: ДНД "Патруль"
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В Липецке благополучно закончились поиски пропавшего накануне пожилого мужчины. Напомним, нуждающийся в помощи 79-летний пенсионер пропал в понедельник, 15 июля, из дома на улице Московской. Три дня его искали родственники, волонтеры и правоохранительные органы.

Волонтеры предупреждали, что мужчина может быть дезориентирован и с трудом разговаривает. Как сообщили в региональной общественной организации «Добровольная народная дружина Липецкой области», пенсионера нашли волонтеры «Патруля». Мужчина находился в больнице под присмотром врачей. Как он туда попал и что случилось, не сообщается.

Пропал человек Фото: Поиск пропавших детей Липецк

Пропал человекФото: Поиск пропавших детей Липецк

Сейчас остается не найденным 89-летний Ливенцев Федое Сергеевич. Он ушел 15 июля из дома на 1й Елецкой улице в Усмани.

Приметы: на вид 90 лет, рост 150-155 см., худощавое телосложение, глаза карие, острижен на лысо.

Был одет: классический черный костюм, светлая рубашка, светлая шляпа и черные туфли.

Особые приметы: слуховой аппарат и большая родинка на макушке. Может быть дезориентирован.

Кто видел пенсионера на улице после 15 июля или знает, где он находится, сообщить по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-8-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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