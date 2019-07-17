СЕГОДНЯ 17:47 2019-07-17T19:17:00+03:00

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В эту среду, 17 июля, в Липецке произошла авария. В районе пересечения улиц Терешковой и 8 Марта столкнулись пассажирский автобус №103 и «ВАЗ». Водитель легковушки выложил в соцсети запись момента ДТП, который заснял его видеорегистратор.

Судя по ролику, водитель автобуса решил развернуться на проезжей части. Автору видео эта идея не понравилась. Он так эмоционально отреагировал, что даже пришлось стереть звук на видео. Однако, ничего сделать в данной ситуации липчанин не мог. Автобус начал поворачивать и задел переднюю часть «ВАЗа». Да так, что у легковушки отвалился бампер.

В том, кто виноват в аварии, разберутся автоинспекторы. А липчанам в который раз напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Автобус, поворачивая, столкнулся с ВАЗом в Липецке.

В Липецке на перекрестке столкнулись автобус и "ВАЗ".

ИСТОЧНИК KP.RU