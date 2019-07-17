Спасатели вытащили из воды 4 липчан, перевернувшихся на байдарке

СЕГОДНЯ 18:02 2019-07-17T18:02:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Этим днем, 17 июля, в Липецке спасатели спасли четырех утопающих. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГПСС. Так, липчане плавали на байдарке в районе Набережной. Вдруг лодка перевернулась. Находившиеся в ней оказались в воде и начали тонуть. На помощь им пришли спасатели поисково-спасательной службы на водных объектах. К счастью, все обошлось Они доставили горожан на берег.

В областном ГУ МЧС России напоминают об основных правилах для туристов, планирующих сплавы по водоемам. Так, опасно выходить в поход по воде с людьми, которые не умеют плавать. Не стоит перегружать плавсредство. А также отправляться в поход без устойчивой связи. С собой нужно обязательно взять спасательные жилеты. Причем с запасом. О походе следует проинформировать МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU