2019-07-17T18:02:16+03:00
Происшествия

Спасатели вытащили из воды 4 липчан, перевернувшихся на байдарке

Происшествие случилось в районе Набережной в Липецке
Юлия КЛЮЕВА
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Этим днем, 17 июля, в Липецке спасатели спасли четырех утопающих. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГПСС. Так, липчане плавали на байдарке в районе Набережной. Вдруг лодка перевернулась. Находившиеся в ней оказались в воде и начали тонуть. На помощь им пришли спасатели поисково-спасательной службы на водных объектах. К счастью, все обошлось Они доставили горожан на берег.

В областном ГУ МЧС России напоминают об основных правилах для туристов, планирующих сплавы по водоемам. Так, опасно выходить в поход по воде с людьми, которые не умеют плавать. Не стоит перегружать плавсредство. А также отправляться в поход без устойчивой связи. С собой нужно обязательно взять спасательные жилеты. Причем с запасом. О походе следует проинформировать МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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