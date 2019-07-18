2019-07-18T08:45:26+03:00
Происшествия

Пьяный водитель, уходя от погони, устроил страшную аварию в Липецке

«ВАЗ» выехал на встречную и разбил две машины [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Пьяного водителя зажало в машине. Фото: Артем ИвановПьяного водителя зажало в машине. Фото: Артем ИвановФото: vk.com
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Страшная авария произошла минувшим вечером, 17 июля, на улице Студеновской в Липецке. Там напротив ЛГПУ столкнулись «ВАЗ-2112» и два автомобиля «Рено». Удар был такой силы, что машины превратились в груды метала.

ДТП с пьяным водителем в Липецке .

А все началось с того, что пьяный водитель «двенадцатой» пытался уйти от погони ДПС. Преследование попало в обзор уличной камеры наблюдения. На кадрах видно, как «ВАЗ» на приличной скорости летит по встречной на Студеновской улице со стороны Сокола.

Погоня за ВАЗом по Студеновскои .Видео: Gorod48

На шестиполосной дороге невменяемый водитель выбрал среднюю полосу встречного направления. За ним, в попутном направлении, с проблесковыми маячками следуют на патрульном автомобиле автоинспекторы.

ДТП пьяный водитель.

Пьяная езда по встречной закончилась ожидаемо. Не доезжая до поворота на улицу Ленина «ВАЗ» на встречной на полном ходу протаранил иномарку, после чего задел еще одну машину. По словам очевидцев, в этой аварии серьезно пострадали четыре человека. Пьяного водителя зажало в машине, его вытаскивали свидетели ДТП и бригада «Скорой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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