2019-07-18T12:24:25+03:00
Общество

Под Липецком в районе Новой Жизни ремонтируют мост

До конца ноября движение по трассе будет затруднено
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком ремонтируют мост в районе Новой ЖизниПод Липецком ремонтируют мост в районе Новой ЖизниФото: Управление дорог и транспорта Липецкой области
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Под Липецком стартовала реконструкция дорожной развязки в районе Новой Жизни. Как сообщили в региональном управлении дорог и транспорта, ремонт проведут на дороге Липецк – Грязи – Песковатка на участке примыкания автодоорги Новая Жизнь – примыкание к дороге Орел – Тамбов. Речь идет о повороте с Грязинского шоссе на дамбу Матырского водохранилища. Реконструкция проводится в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Здесь планируют изменить организацию дорожного движения. По мнению специалистов, так развязка станет безопаснее для водителей и пешеходов. Всего на ремонт объекта требуется 27,5 млн. рублей. 20,5 млн. предоставлены из федерального бюджета. Еще 7 млн. – из региональной казны.

Работы стартовали в этот четверг, 18 июля. Завершить реконструкцию планируют до 20 ноября этого года. В управлении предупреждают, все это время движение на участке будет затруднено. Для машин оставят одну полосу с реверсивным движением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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