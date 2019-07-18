2019-07-18T19:19:21+03:00
Общество

В пятницу в Липецке до +27 градусов и без осадков

В субботу в регион вернутся дожди
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецк вернется жаркая погодаВ Липецк вернется жаркая погодаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В пятницу, 19 июля, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью от 9 до 14 градусов выше ноля.

В светлое время суток воздух в регионе прогреется до +27 градусов. Синоптики также обещают без осадков. Атмосферное давление будет постепенно расти и составит 740 мм рт.ст.

В субботу, 20 июля, в Липецке ночью около 15 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до +24 градусов. Утром ясно. А после полудня в областном центре возможны дожди. Ветер западный 10-13 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 751 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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