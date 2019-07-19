2019-07-19T09:52:30+03:00
Происшествия

Под Липецком сбили женщину с ребенком на велосипеде

За стуки на дорогах региона пострадали 3 человека
Лия МУРАДЬЯН
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Велосипедистку с ребенком сбили в Усманском районеВелосипедистку с ребенком сбили в Усманском районеФото: Лия МУРАДЬЯН
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Авария с участием велосипедистки и ребенка произошла в четверг, 18 июля, в Усманском районе Липецкой области. Там на улице Центральной в селе Сторожевое около 17.00 57-летний водитель ВАЗ-2105 сбил 50-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде с ребенком.

По данным регионального УГИБДД, велосипедистка ехала по правому краю проезжей части в попутном направлении, ребенок находился в детском кресле на ремне велосипеда – все было по правилам. Но водитель «пятерки» неправильно выбрал дистанцию. Женщину с тяжелыми травмами увезли в больницу, маленькая девочка пострадала не так сильно, но ей понадобилась помощь врачей.

Еще одно ДТП с пострадавшими произошло на проспекте Победы в Липецке. Около 10..00 столкнулись «Калина» и «Рено», в ДТП пострадала 26-летняя пассажирка иномарки. Ей оказали помощь и отпустили.

Всего за сутки на дорогах региона в двух авариях пострадали три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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