Из-за короткого замыкания в Липецке эвакуировали автовокзал

СЕГОДНЯ 15:16 2019-07-19T15:18:59+03:00

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В этот четверг, 19 июля, в Липецке эвакуировали автовокзал на проспекте Победы. Это произошло около полудня. Как стало известно «КП-Липецк», в электрощитовой автовокзала произошло короткое замыкание. Пошел дым.

Находившихся в здании тут же вывели на улицу. Всего эвакуировали 600 человек – 500 посетителей и 100 работников. На место происшествия прибыли пожарные. К счастью, неполадку удалось оперативно устранить. Огня не было. На работу автовокзала инцидент никак не повлиял. Автобусы отправляются и прибывают на автовокзал в штатном режиме.

Напомним, в случае чрезвычайной ситуации следует звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как со стационарных, так и с мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU