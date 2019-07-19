В Липецке женщина вытащила у пенсионерки кошелек с деньгами

СЕГОДНЯ 15:20 2019-07-19T15:20:47+03:00

После того, как воровку поймали, она вернула 13 900 рублей [видео]

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В Липецке задержали взрослую женщину, которая обворовала пенсионерку в магазине. Все произошло 10 июля в торговых павильонах на улице Студеновской. 65-летняя женщина пришла туда за продуктами, походила и выбрала нужный товар. А когда пришло время платить, пенсионерка заметила, что у нее из сумки украли кошелек, в котором было 13 900 рублей. Женщина сразу обратилась в полицию.

Момент кражи запечатлела камера наблюдения магазина. На кадрах видно, как в магазинчике крутятся три женщины, одна из которых несколько раз пытается влезть в чужую сумку и в итоге ей это удается.

В Липецке обворовали пенсионерку.Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

Воровку нашли сотрудники уголовного розыска городского УМВД. Неожиданно подозреваемой оказалась приличная 50-летняя женщина. Дама никогда не была судима либо замешана в каких-то околокриминальных событиях.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, задержанная 51-летняя жительница Ельца не стала ничего отрицать и даже вернула все деньги. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158. Ельчанке грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU