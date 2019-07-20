СЕГОДНЯ 15:20 2019-07-20T15:22:39+03:00

В Липецке пенсионер ушел в лес и пропал Фото: Поиск пропавших детей Липецк

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Накануне, 19 июля, в Липецке пропал пенсионер. 68-летний Гугнин Николай Иванович ушел из дома по улице Центральной в минувшую пятницу около 13.00. Липчанин отправился в лесной массив поселка Дачный. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", пенсионер может быть дезориентирован. До настоящего момента его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид около 70 лет, рост 165 сантиметров, плотного телосложения, седые волосы с залысиной в районе лобной части.

Был одет: куртка камуфлированная зеленого цвета, темно-синие трико, рубашка в клеточку бежевого цвета с коротким рукавом, черные туфли.

Особые приметы: шрам в затылочной области головы около 5 сантиметров, шрам в области нижней челюсти около 3 сантиметров.

Всех, кто видел Николая Гугнина или знает, где он может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры.Электронная почта ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU