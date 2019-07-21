В Липецкой области пропала 58-летняя женщина со шрамом на левой руке

СЕГОДНЯ 13:28 2019-07-21T13:28:16+03:00

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58-летняя женщина пропала в селе Доброе Липецкой области. Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Поиск пропавших детей" (Липецк), Любовь Алырщикова ушла из дома в районе улицы Полярной около трех часов дня субботы, 19 июля. С тех пор о ее местонахождении нет никакой информации.

В день пропажи женщина была одета в серый вязаный свитер, голубые брюки, обута в калоши, на голове - зеленая кепка.

Особые приметы: невнятная речь, на левой руке шрам от ожога.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения Любови Алырщиковой, просят сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 - волонтеры. Электронная почта ppdlip@mail.ru.

Тем временем поиски пенсионера Николая Гугнина прекращены. Как сообщили волонетры, мужчину нашли. С ним все в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU