Двое мужчин промышляли кражами велосипедов в Липецке
В Липецке поймали двоих сезонных воров, которые промышляли кражами велосипедов. Все началось с того, что в полицию обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что 8 июля у нее украли велосипед из подъезда дома на улице Циолковского.
Через некоторое время по подозрению в краже задержали безработного 39-летнего судимого жителя Липецка. В процессе расследования выяснилось, что это не единственное его преступление, причем действовал воришка не один.
Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, он же с 38-летним подельником подозреваются в краже еще трех велосипедов. Один подростковый и два взрослых велосипеда они украли у семьи 10 июня на улице Терешковой. Сейчас велосипедных воров проверяют на причастность к другим преступлениям.
Всего за сутки в области раскрыли 4 совершенных ранее преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU