Двое мужчин промышляли кражами велосипедов в Липецке

СЕГОДНЯ 08:56 2019-07-22T08:56:31+03:00

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В Липецке поймали двоих сезонных воров, которые промышляли кражами велосипедов. Все началось с того, что в полицию обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что 8 июля у нее украли велосипед из подъезда дома на улице Циолковского.

Через некоторое время по подозрению в краже задержали безработного 39-летнего судимого жителя Липецка. В процессе расследования выяснилось, что это не единственное его преступление, причем действовал воришка не один.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, он же с 38-летним подельником подозреваются в краже еще трех велосипедов. Один подростковый и два взрослых велосипеда они украли у семьи 10 июня на улице Терешковой. Сейчас велосипедных воров проверяют на причастность к другим преступлениям.

Всего за сутки в области раскрыли 4 совершенных ранее преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU