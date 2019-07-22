В Липецке на 2 дня ограничат продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 11:14 2019-07-22T11:22:47+03:00

В Липецке на несколько дней запретят продавать алкоголь Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В Липецке вновь ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации. Так, в областном центре проведут несколько митингов.

Во вторник, 23 июля, мероприятие состоится в районе ОЦКНТиК по адресу: улица Космонавтов, 54а. Время проведения митинга – с 6 до 8 часов вечера. Предполагается, что на площади соберутся около 1000 человек.

В воскресенье, 28 июля, митинг состоится на площади Петра Великого. Заявленная численность участников – 400 человек. На мероприятие отводится 1 час – с 9 до 10 часов утра.

Напомним, что согласно действующему законодательству, продажа алкоголя запрещена в местах массового скопления граждан во время проведения мероприятий. Ограничение начинает действовать за 2 часа до начала события. Купить алкоголь можно будет спустя 2 часа после окончания митинга.

ИСТОЧНИК KP.RU