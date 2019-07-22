2019-07-22T11:22:47+03:00
Общество

В Липецке на 2 дня ограничат продажу алкоголя

В областном центре планируется провести митинги
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке на несколько дней запретят продавать алкогольВ Липецке на несколько дней запретят продавать алкогольФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В Липецке вновь ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации. Так, в областном центре проведут несколько митингов.

Во вторник, 23 июля, мероприятие состоится в районе ОЦКНТиК по адресу: улица Космонавтов, 54а. Время проведения митинга – с 6 до 8 часов вечера. Предполагается, что на площади соберутся около 1000 человек.

В воскресенье, 28 июля, митинг состоится на площади Петра Великого. Заявленная численность участников – 400 человек. На мероприятие отводится 1 час – с 9 до 10 часов утра.

Напомним, что согласно действующему законодательству, продажа алкоголя запрещена в местах массового скопления граждан во время проведения мероприятий. Ограничение начинает действовать за 2 часа до начала события. Купить алкоголь можно будет спустя 2 часа после окончания митинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Липецком рядом с домом нашли артиллерийский снаряд
В зоопарке Липецка у ослов Жорика и Маруси родился малыш
В Липецке залили пеной бюст Сталина и чуть не взорвали дверь офиса коммунистов
Парня, пропавшего после аварии, нашли мертвым в лесу Липецка
В Липецке из приемной Медведева эвакуировали людей
На Дне города липчане оставили после себя 30 тонн мусора
В ДТП с внедорожником и фурой под Липецком пострадали 4 человека
Телефонный мошенник из Липецка обманул мужчину в Камчатском крае
Двое мужчин промышляли кражами велосипедов в Липецке
В День города над Липецком кружили воздушные шары
В Липецкой области пропала 58-летняя женщина со шрамом на левой руке
В Липецке пенсионер ушел в лес и пропал
Концерт «Black Star» в Липецке завершился 5-минутным салютом
Под Липецком мужчина выплатил 200000 рублей долга по алиментам, когда ему запретили садиться за руль
В День города в Липецке прогреется до +28 градусов
Липецкий адвокат получил реальный срок за обещание «купить» клиенту условный
В Липецке женщина вытащила у пенсионерки кошелек с деньгами
Из-за короткого замыкания в Липецке эвакуировали автовокзал
Под Липецком угонщик дал взятку инспектору, поймавшего его
ЛГЭК начал общаться с липчанами через Instagram
В Липецке автобус налетел на бордюр и напугал пассажиров
При поддержке депутатов в Усманском районе восстанавливают старинный храм