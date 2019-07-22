В Липецке полиция ищет свидетелей ДТП, в котором умер пешеход

СЕГОДНЯ 19:13 2019-07-22T19:15:56+03:00

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4 июня в районе дома №60А по улице Гагарина в Липецке произошла авария. Около 16.10 водитель автомобиля «ЗАЗ-CHANCE TP» двигался по левой полосе проезжей части улицы Гагарина в направлении площади Авиаторов. На регулируемом пешеходном переходе машина сбила 45-летнего пешехода. Мужчину госпитализировали. В больнице он скончался от полученных травм.

Сотрудники полиции просят откликнуться липчан, ставших свидетелями происшествия. Очевидцам следует позвонить по номерам: 36-93-48, 36-92-59 или 02. Также сотрудники органов напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Помните, что нарушая ПДД, вы не только рискуете повредить машину, но и покалечить себя и других участников движения.

ИСТОЧНИК KP.RU