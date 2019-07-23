2019-07-23T10:32:00+03:00
Общество

Липчанку, задолжавшую 30000 рублей налогов, не выпустили за границу

Женщина сама позвонила липецким приставам, чтобы погасить долг
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанку не выпустили за границу из-за долговЛипчанку не выпустили за границу из-за долговФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Данковском районном отделе УФССП Липецкой области находилось исполнительное производство в отношении должницы. Женщина задолжала имущественных налогов на сумму более 30 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, по месту регистрации она не проживала, найти ее оказалось проблематично. Тогда женщине ограничили выезд за границу. Такая мера подействовала. Должница сама вышла на связь с приставами, как только не смогла пройти пограничный контроль.

Так, долг липчанка полностью погасила. Запрет на выезд за рубеж сняли. Напомним, что оплатить задолженность можно через сайт ФССП России, либо с помощью приложения "ФССП России".

ИСТОЧНИК KP.RU

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