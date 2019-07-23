2019-07-23T11:26:53+03:00
Общество

В день бокса в Липецке ушел из жизни заслуженный тренер России

Тренер по боксу Георгий Дроздецкий скончался 22 июля
Лия МУРАДЬЯН
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Умер заслуженный тренер РоссииУмер заслуженный тренер РоссииФото: Управление физкультуры и спорта Липецкой области
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В Липецкой области ушел из жизни Заслуженный тренер России по боксу Георгий Дроздецкий. Георгий Федорович скончался на 72 году жизни 22 июля – во Всемирный день бокса.

Заслуженный тренер посвятил боксу почти всю жизнь – больше 50 лет. За свою тренерскую работу он подготовил множество выдающихся боксеров. Среди них три мастера спорта международного класса, больше 20 мастеров спорта СССР и России, а также победители и призеры первенств Европы и России.

– Спортивный мир Липецкой области понес невосполнимую утрату, – сообщили в региональном управлении физической культуры и спорта. – Вечная память великому тренеру.

Где и когда состоится прощание с тренером, сообщат позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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