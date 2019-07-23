В Липецке поймали браконьера с 50-метровой рыболовной сетью

СЕГОДНЯ 11:54 2019-07-23T11:54:26+03:00

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На территории Матырского водохранилища в Липецке поймали очередного браконьера. По данным Азово-Черноморского управления Росрыболовства, житель Липецка ловил рыбу с лодки 50-метровой сетью.

Все происходило на особо охраняемой природной территории государственного зоологического заказника «Липецкий».

До того момента, как его заметили, браконьер успел выловить только двух лещей и одного карася. Ущерб от незаконной добычи рыбы оценили в 1200 рублей. Сеть и другие орудия незаконной ловли забрали рыбинспекторы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, все материалы административного дела передали в правоохранительные органы. Отметим, что незаконный вылов рыбы на особо охраняемых территориях карается по статье 256 УК. Наказание за это минимум штраф от 300 тыс. рублей до полумиллиона, максимум – до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU