«Шевроле Камаро» с иностранными номерами повисла на бордюре в Липецке

СЕГОДНЯ 18:35 2019-07-23T18:39:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Сюрприз в виде висящей на бордюре машины заметили после праздников жители в районе улицы Варашилова в Липецке. Там, предположительно, не справился с управлением водитель дорогого спорткара «Шевроле Камаро 5». Фото опубликовали в соцсети очевидцы.

"Камаро" на бордюре. Фото: Убитые дороги ЛипецкаФото: vk.com

Иномарка стоимостью от полутора до двух с половиной миллионов рублей вылетела на газон и «села на мель», зацепившись днищем за высокий бордюр. При этом на «Шевроле» сломался бампер, оторвался подкрыльник и помялось крыло. Передние колеса авто остались в воздуха и съехать самостоятельно у водителя явно не получилось.

"Камаро" на бордюре. Фото: Убитые дороги ЛипецкаФото: vk.com

Владельца машины рядом не было. Примечательно, что иномарка не растаможена – номерные знаки принадлежат другому государству. Что произошло и почему водитель не забрал дорогую машину после ДТП, пока остается загадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU