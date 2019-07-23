2019-07-23T18:39:11+03:00
Происшествия

«Шевроле Камаро» с иностранными номерами повисла на бордюре в Липецке

Иномарку нашли после бурного празднования Дня города [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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"Камаро" на бордюре. Фото: Убитые дороги Липецка"Камаро" на бордюре. Фото: Убитые дороги ЛипецкаФото: vk.com
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Сюрприз в виде висящей на бордюре машины заметили после праздников жители в районе улицы Варашилова в Липецке. Там, предположительно, не справился с управлением водитель дорогого спорткара «Шевроле Камаро 5». Фото опубликовали в соцсети очевидцы.

"Камаро" на бордюре. Фото: Убитые дороги Липецка Фото: vk.com

"Камаро" на бордюре. Фото: Убитые дороги ЛипецкаФото: vk.com

Иномарка стоимостью от полутора до двух с половиной миллионов рублей вылетела на газон и «села на мель», зацепившись днищем за высокий бордюр. При этом на «Шевроле» сломался бампер, оторвался подкрыльник и помялось крыло. Передние колеса авто остались в воздуха и съехать самостоятельно у водителя явно не получилось.

"Камаро" на бордюре. Фото: Убитые дороги Липецка Фото: vk.com

"Камаро" на бордюре. Фото: Убитые дороги ЛипецкаФото: vk.com

Владельца машины рядом не было. Примечательно, что иномарка не растаможена – номерные знаки принадлежат другому государству. Что произошло и почему водитель не забрал дорогую машину после ДТП, пока остается загадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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