Под Липецком пропал мужчина, который нуждается в помощи

СЕГОДНЯ 09:20 2019-07-24T09:20:35+03:00

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В Липецке родственники, полиция и волонтеры четвертый день ищут пропавшего без вести Федорчева Акима Романовича. Как сообщает «Поиск пропавших детей», 36-летний мужчина ушел из дома в деревне Щегловка Данковского района еще в воскресенье, 21 июля.

Приметы Акима: рост 180-185 см., плотного телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая.

Был одет: бежевые шорты выше колен с накладными задними карманами, бежевая рубашка в голубую клетку, черная ветровка, кепка черного цвета и синие сланцы.

Волонтеры предупреждают, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Он может быть дезориентирован.

Всех, ко видел Акима или владеет информацией о том, где он находится, просят позвонить по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Или написать на почту: ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU