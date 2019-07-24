Спасатели предупреждают липчан о грозе

СЕГОДНЯ 10:58 2019-07-24T11:12:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Непогода продолжает доставлять неудобства липчанам. Спасатели вновь предупреждают жителей Липецка и области о грозе, которая может обрушиться на регион в ближайшие 3-6 часов в эту среду, 24 июля.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, во время грозы следует отключить электроприборы, не становиться у окон и дверей, не касаться водопроводных кранов. Оказавшись во время непогоды в городе, лучше укрыться в магазине или жилом доме. Сотовый нужно отключить. Также можно переждать грозу в автомобиле, остановившись на обочине подальше от высоких деревьев. А от велосипеда или мотоцикла нужно держаться подальше. Опасно сидеть в тракторе в открытом поле во время такой погоды.

Напомним, в случае происшествия обращаться на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU