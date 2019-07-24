2019-07-24T16:27:30+03:00
Происшествия

На трассе под Липецком перевернулся на крышу «Опель Астра»

Авария произошла в Елецком районе [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП в Елецком районеДТП в Елецком районеФото: скрин с видео
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Серьезная авария произошла в эту среду, 24 июля, на трассе в Елецком районе Липецкой области. Там в районе переезда у поселка Ключ Жизни перевернулся «Опель Астра G». По словам очевидцев, иномарку занесло на ровном месте, после чего она кувыркнулась и рухнула на крышу.

ДТП с "Опелем" под Ельцом.Видео: https://vk.com/elec_online

Последствия ДТП сняли на камеру и выложили в соцсети проезжавшие мимо автомобилисты. Свидетели аварии сообщают, что на немецкой иномарке отвалилось крепление рулевой тяги.

Пострадали ли кто в аварии, не сообщается. На место выехали сотрудники ГИБДД, которым предстоит разобраться во всех подробностях и выяснить, что произошло на самом деле. Перевернувшийся «Опель» перегородил проезжую часть, из-за чего на дороге образовалась пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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