2019-07-24T18:22:25+03:00
Общество

В Липецке в ночь на субботу перекроют второстепенную дорогу на проспекте Победы

Там будут устанавливать ливневки
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке перекроют второстепенную дорогу вдоль Проспекта ПобедыВ Липецке перекроют второстепенную дорогу вдоль Проспекта ПобедыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке перекроют второстепенную дорогу на проспекте Победы. Речь идет об участке от улицы 60 лет СССР до улицы Водопьянова (Кольцевой площади). Это произойдет в ночь с 26 на 27 июля, то есть с пятницы на субботу.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, движение огранчат из-за ремонтных работ. На проезжей части проведут устройство дождевой канализации. Сами работы планируют завершить в понедельник, 29 июля. Как только ливневки будут установлены, дорогу снова откроют. По ней сможет двигаться транспорт.

У липчан просят прощения за предоставленные неудобства. А также советуют заранее продумать свой маршрут и при необходимости найти альтернативные пути объезда перекрытого участка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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