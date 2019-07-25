Под Липецком "Нива" влетела в мотоцикл: 16-летнего подростка госпитализировали

СЕГОДНЯ 09:04 2019-07-25T09:05:32+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы зафиксировали 1 641 нарушение правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 6 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Сотрудники ДТП заметили 71 человека, которые не пристегнулись во время движения. 1 227 раз водители превысили скорость. Также произошло 37 механических аварий, в которых никто не пострадал.

В минувшую среду, 24 июля, на трассе Стебаево - Задонск - Долгоруково в Долгоруковском районе в кювет вылетел ВАЗ-2109. Машина перевернулась. По предварительным данным, 24-летний водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Пострадал 59-летний пассажир. Его с травмами доставили в больницу. Там мужчине оказали помощь и отпустили домой.

В Чаплыгине мопед, двигаясь по во встречном направлении по дороге с односторонним движением, врезался в ВАЗ-2111. 17-летний мопедист получил травму. Медики оказали ему необходимую помощь и отпустили. А вот его 17-летнюю пассажирку госпитализировали.

В Ельце "Нива" столкнулась с мотоциклом. По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля нарушил очередность проезда. 16-летнего мотоциклиста с травмами госпитализировали. Кстати,водительского удостоверения у подростка не было.

ИСТОЧНИК KP.RU