2019-07-25T11:34:23+03:00
Спорт

Липецкий «Металлург» обыграл «Строгино» всухую

Наша команда одержала вторую победу в сезоне ПФЛ со счетом 4:0 [фото]
Алена Ивашова
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«Металлург» обыграл «Строгино»«Металлург» обыграл «Строгино»Фото: Алена Ивашова
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В первом туре «Металлург» выиграл обнинский «Квант» на выезде, а сегодня, 24 июля на матч могли посмотреть все липчане вживую.

Матч развивался стремительно.

«Металлург» обыграл «Строгино» Фото: Алена Ивашова

«Металлург» обыграл «Строгино»Фото: Алена Ивашова

Уже на 4-й минуте болельщики кричали: «Гол!» - получив право на штрафной с 25 метров по центру ворот, Андрей Овчинников забил мяч. Хорошее начало!

«Металлург» обыграл «Строгино» Фото: Алена Ивашова

«Металлург» обыграл «Строгино»Фото: Алена Ивашова

Через несколько минут столичный «Строгино» получил второй гол в свои ворота. Это заслуга Андрея Мохова, он забил свой первый мяч в профессиональном футболе.

- Вау! Всего за девять минут уже два гола! - восхищались болельщики.

И правда, липецкие футболисты на первых минутах дали фору москвичам. Однако нельзя было расслабляться. На 20-й минуте игры стало тревожно. Защитник Илья Баульчев получил прямую красную карточку. «Металлург» остался вдесятером. Зрители переживали за команду.

«Металлург» обыграл «Строгино» Фото: Алена Ивашова

«Металлург» обыграл «Строгино»Фото: Алена Ивашова

Поначалу «Металлург» отсиживался в обороне, но позже в меньшинстве все-таки перешел на чужую половину. Сергей Чернышов передал пас Руслану Ахвледиани, и тот, несмотря на полученную травму ноги во время игры, попал в гостевые ворота - 3:0.

«Металлург» обыграл «Строгино» Фото: Алена Ивашова

«Металлург» обыграл «Строгино»Фото: Алена Ивашова

Но на этом липецкая команда не хотела останавливаться. Во втором тайме на 63-й минуте Андрей Овчинников забил четвертый гол. Для него это уже 3-й гол в двух матчах сезона.

«Металлург» обыграл «Строгино» Фото: Алена Ивашова

«Металлург» обыграл «Строгино»Фото: Алена Ивашова

«Металлург» пытался атаковать чужие ворота снова, но увеличить счет так и не получилось.

«Металлург» обыграл «Строгино» Фото: Алена ИВАШОВА

«Металлург» обыграл «Строгино»Фото: Алена ИВАШОВА

Матч закончился восторженными криками болельщиков со счетом 4:0. Следующий турнир ожидается уже в это воскресенье 28 июля в Белгороде. Липчане сыграют в 1/128 Кубка России с «Салютом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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