2019-07-25T15:26:00+03:00
Общество

В Молодежном парке Липецка может появиться зона барбекю

Заброшенный пустырь планируют благоустроить
Юлия КЛЮЕВА
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В парке Молодежный Липецка может появиться зона барбекюВ парке Молодежный Липецка может появиться зона барбекюФото: Юлия КЛЮЕВА
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В областном центре может появиться зона для барбекю. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В этот четверг, 25 июля, врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов и мэр Липецка Евгения Уваркина приехали в парк Молодежный. На месте они обсудили, как можно благоустроить территорию.

По словам Игоря Артамонова, здесь необходимо навести порядок. Для начала оборудовать место под барбекю, установить детскую площадку. Остальные детали обсудят в ближайшее время на совещании.

А пока следует завершить начатые проекты. Напомним, в областном центре продолжается благоустройство Быханова сада, Нижнего парка. Планируется реконструировать участок перед Звездным, а также Набережную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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