Росгвардейцы рассказывают липчанам, как уберечь квартиру от воров во время отпуска

СЕГОДНЯ 19:07 2019-07-25T19:07:03+03:00

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На сезон отпусков обычно приходится пик квартирных краж, поскольку домушники умело пользуются длительным отсутствием хозяев. Поэтому сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Липецке обходят квартиры и рассказывают, как защитить свое жилье во время отпуска.

Как сообщили в региональной пресс-службе ведомства, всегда в этом году росгвардейцы обошли 2000 квартир.

Жильцам объясняют, как обезопасить жилье от квартирных воров. Например, уходя, всегда нужно закрывать окна и форточки, не зависимо на каком этаже вы живете. Также всегда надо замыкать входную дверь даже если вышли «на минуту». Не впускать в квартиру аферистов под видом соцработников и коммунальщиков, не оставлять ключи от дома и квартиры у чужих людей или в доступном месте «под порожком». Не рассказывать всем подряд об отъезде. И наконец, поставить надежные замки и сигнализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU