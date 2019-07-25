Росгвардейцы рассказывают липчанам, как уберечь квартиру от воров во время отпуска
На сезон отпусков обычно приходится пик квартирных краж, поскольку домушники умело пользуются длительным отсутствием хозяев. Поэтому сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Липецке обходят квартиры и рассказывают, как защитить свое жилье во время отпуска.
Как сообщили в региональной пресс-службе ведомства, всегда в этом году росгвардейцы обошли 2000 квартир.
Жильцам объясняют, как обезопасить жилье от квартирных воров. Например, уходя, всегда нужно закрывать окна и форточки, не зависимо на каком этаже вы живете. Также всегда надо замыкать входную дверь даже если вышли «на минуту». Не впускать в квартиру аферистов под видом соцработников и коммунальщиков, не оставлять ключи от дома и квартиры у чужих людей или в доступном месте «под порожком». Не рассказывать всем подряд об отъезде. И наконец, поставить надежные замки и сигнализацию.
ИСТОЧНИК KP.RU