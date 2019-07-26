В Липецке в ДТП с двумя иномарками пострадал 5-летний мальчик

СЕГОДНЯ 09:15 2019-07-26T09:16:30+03:00

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За прошедшие сутки в Липецкой области выявлено 1 678 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД России. Автоинспекторы остановили 3 пьяных водителей. 47 человек не пристегнулись во время движения. 1 318 раз водители нарушили скоростной режим. Также произошло 29 аварий, в которых никто не пострадал, кроме самих авто.

Накануне, 25 июля, в Ельце столкнулись "Мицубиси" и мотоцикл. По предварительным данным, водитель иномарки нарушил очередность проезда. В итоге, 55-летнего мотоциклиста с травмами госпитализировали.

На улице Космонавтов в Липецке "Киа", двигаясь задним ходом, наехал на 84-летнюю пенсионерку. Ее госпитализировали с травмой.

В тот же день в областном центре на улице Механизаторов столкнулись "Шкода" и "Киа". Скорее всего, водитель первой иномарки нарушил очередность проезда. Пострадал 5-летний мальчик - пассажир "Киа". Он получил травму. Медики оказали ему необходимую помощь. Кстати, малыш сидел в детском кресле. Это помогло избежать более серьезных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU