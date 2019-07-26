Глава Ельца Сергей Панов досрочно ушел в отставку

СЕГОДНЯ 14:16 2019-07-26T14:22:47+03:00

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В эту пятницу, 26 июля, стало известно об отставке главы Ельца Сергея Панова. В Совет депутатов от него поступило заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с отставкой по собственному желанию. Парламентарии приняли заявление.

Как сообщили в пресс-службе елецкой администрации, врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов предложил Сергею Панову стать его советников. Глава Ельца согласился, поэтому и покинул свой пост.

Так, в соответствии с Уставом, полномочия главы будет исполнять первый заместитель главы администрации города. Этим днем на должность первого заместителя назначили Евгения Боровских. Он сменил Дмитрия Попова, который ушел с поста по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU