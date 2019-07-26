В выходные 2 улицы останутся без света, 13 - без холодной воды

СЕГОДНЯ 16:45 2019-07-26T17:11:28+03:00

В некоторых домах Липецка отключат свет, горячую и холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В субботу, 27 июля, в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию и воду. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", с 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улиц 8 Марта, 34; Л. Толстого, 7, 23, 9.

С 10 утра до 8 часов вечера горячую воду отключат в доме №22 по улице Комсомольская.

Холодной воды с 10 утра до 8 вечера не будет в частном секторе: улица Киевская; 1-ая Крымская; Верхняя; Пригородная; Кирова; 2-ая Крымская; Джамбула; Комсомольская; Школьная.

С 00.00 до 20.00 краны пересохнут у жителей улиц М. Расковой, 4-6, 8, 10, 12, 14, 16; Гришина, 2-7, 7а, корпус 1, 9, 9а, 10, 12-14, 17, 19, 21, 23; Суворова, 17, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42; Талалихина, 3, 7/1, 9, 5/1, 5.

Подвоз воды - по заявкам жителей. Подробную информацию об отключениях липчане могут получить по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU