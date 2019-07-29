В ДТП с грузовиком под Липецком пострадали 4 человека, включая 5-летнего ребенка
По данным регионального УГИБДД, за прошедшие три дня, с 26 по 28 июля, на дорогах Липецкой области в пяти авариях пострадали 10 человек. Одно из таких ДТП случилось 26 июля на улице Гагарина в Липецке. Около 20.00 водитель «Луидора» сбил на пешеходном переходе со светофором 18-летнюю девушку. Ей понадобилась помощь врачей, нов больницу не положили.
27 июля около 20.30 в Чаплыгинском районе на трассе Чаплыгин – Дубовой столкнулись ВАЗ-2115 и «Фольксваген». В этой аварии пострадали 51-летний водитель «пятнадцатой» и два пассажира иномарки, включая 12-летнего школьника. Всех увезли в больницу.
Еще одна серьезная авария произошла в Задонском районе на трассе М4 «Дон». Там около 7 утра «Тойота» залетела под грузовик «Хино». По предварительным данным 58-летний водитель «Тойоты» не выдержал безопасную дистанцию и въехал в ехавшую спереди машину. В результате пострадали 54-летний водитель грузовика и три пассажира «Тойоты», среди которых была 5-летняя девочка – все в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU