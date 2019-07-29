В Липецке женщине грозит срок за пьяную езду

СЕГОДНЯ 13:00 2019-07-29T13:00:31+03:00

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В Липецке будут судить за пьяную езду 45-летнюю женщину. По данным полиции последний раз женщину остановили автоинспекторы в мае этого года на улице Марины Расковой. Сотрудники ДПС сразу заметили, что дама за рулем навеселе.

Начали разбираться и тут выяснилось, что женщину уже ловили пьяной в октябре 2017 года. Тогда дамочка отказалась проходить медосвидетельствование, в надежде отвертеться, но не получилось. Тем не менее она отделалась административной статьей, по которой ее обязали отработать 240 часов.

Жизнь человека ничему не научила и женщина снова села за руль пьяной. Причем, как и в первый раз, отказалась проходить медицинское освидетельствование. Только в этот раз вместо административки, липчанка попала под уголовную статью – 264.1 УК. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, расследование окончено и дело передали в суд. Женщине грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU