Последние дни июля не порадуют липчан теплом

СЕГОДНЯ 15:28 2019-07-29T15:28:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Жаркое лето вернется в Липецк нескоро. Согласно прогнозу, в ближайшие дни погода в Липецкой области будет прохладная. Во вторник, 30 июля, по данным Росгидрометцентра, в Липецке ожидается переменная облачность, но без осадков. Дневная температура воздуха при этом не поднимется выше отметки в +23 градуса, ощутимо похолодает ночью – только 6 – 11 градусов выше нуля.

Ветер будет дуть северный, со скоростью 4-9 метров, днем ветер усилится до 7-12 м/с. Атмосферное давление ожидается в пределах 737 мм ртутного столба.

31 июля пройдет небольшой дождь и столбик термометра опустится до +16°С днем. Аналогичная температура сохранится и в четверг, 1 августа. К выходным дождей не обещают, но особого потепления тоже ждать не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU