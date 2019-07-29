2019-07-29T15:28:33+03:00
Общество

Последние дни июля не порадуют липчан теплом

Синоптики обещают прохладную и дождливую погоду
Лия МУРАДЬЯН
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Жара вернется нескороЖара вернется нескороФото: Лия МУРАДЬЯН
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Жаркое лето вернется в Липецк нескоро. Согласно прогнозу, в ближайшие дни погода в Липецкой области будет прохладная. Во вторник, 30 июля, по данным Росгидрометцентра, в Липецке ожидается переменная облачность, но без осадков. Дневная температура воздуха при этом не поднимется выше отметки в +23 градуса, ощутимо похолодает ночью – только 6 – 11 градусов выше нуля.

Ветер будет дуть северный, со скоростью 4-9 метров, днем ветер усилится до 7-12 м/с. Атмосферное давление ожидается в пределах 737 мм ртутного столба.

31 июля пройдет небольшой дождь и столбик термометра опустится до +16°С днем. Аналогичная температура сохранится и в четверг, 1 августа. К выходным дождей не обещают, но особого потепления тоже ждать не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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