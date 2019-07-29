В киосках Липецка продолжают круглосуточно торговать алкоголем

СЕГОДНЯ 16:15 2019-07-29T16:15:42+03:00

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В Липецке закрыли очередной киоск с круглосуточным алкоголем. Отметим, что в нестационарных объектах продажа спиртного запрещена в любое время суток, а после 21.00 спиртное запрещено продавать и в магазинах. Но в погоне за наживой предприниматели продолжают нарушать закон.

Липчане пожаловались в администрацию, что в киоске у дома на №39 на улице 40 лет Октября продают алкоголь круглосуточно. На место сразу выехали сотрудник городского управления потребительского рынка и жалоба подтвердилась.

В киоске продавали пивоФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Ранее тот же киоск уже ловили на продаже пива сотрудники областного управления. Но, несмотря на штраф, ситуация не изменилась. Владельца предупредили, что еще одна жалоба и договор аренды расторгнут.

В итоге теперь киоск не работает. Как сообщили в пресс-службе мэрии, собственник торговой точки разорвал договор с предпринимателями, которые арендовали помещение.

ИСТОЧНИК KP.RU