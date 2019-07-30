Под утро в Липецке сгорела «Шкода Суперб »

СЕГОДНЯ 13:10 2019-07-30T13:11:07+03:00

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Автопожар произошел этим утром, 30 июля, в районе поселка Тракторостроителей в Липецке. По словам очевидцев, автомобиль «Шкода Суперб» вспыхнул коло 4 часов утра у дома на улице Жуковского.

Рано утром в поселке ЛТЗ сгорел автомобиль Skoda Superb .https://vk.com/myregion48

Горящий автомобиль сняли на камеру местные жители и выложили в Сеть. Очевидцы вызвали на место пожарных, которым удалось потушить пламя. Но машину спасти не успели, от иномарки остался обгоревший металлический кузов. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

Из-за чего началось возгорание и кто виноват теперь предстоит выяснить экспертам, а автовладельцу остается подсчитать убытки. Отметим, что стоимость «Шкода Суперб» в последнем кузове составляет от 2.5 до 3 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU