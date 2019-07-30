Из больницы Липецка пропал мужчина, нуждающийся в медпомощи

СЕГОДНЯ 15:03 2019-07-30T15:07:15+03:00

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В Липецке неделю назад пропал 39-летний мужчина. Во вторник, 23 июля, Стеблянко Алексей Иванович ушел из приемного отделения ГУЗ "Свободный Сокол" около 13.00. Больше его никто не видел.

Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до сих пор о местонахождении Алексея ничего не известно. Кроме того, пропавший мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: среднего телосложения, короткая стрижка, темные волосы.

Всех, ко видел Стеблянко Алексея Ивановича или знает, где он может находиться, или обладает другой полезной для поиска информацией, просьба позвонить по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU