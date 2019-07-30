Липчанин обстрелял из пневматики двоих посетителей бара
В Липецке расследовали инцидент в баре на улице Вермишева, который произошел в марте 2019 года. Там 25-летний парень обстрелял из пневматики новых знакомых. По данным следствия, проводя время в баре, парень познакомился с двумя молодыми людьми.
Между новыми знакомыми разгорелся конфликт, в ходе которого липчанин достал пистолет и открыл огонь. Оружие идентифицировали, как пневматический газобаллонного пистолета.
Жертвы конфликта попали в больницу. К счастью, обошлось без тяжелых последствий. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, травмы оценили, как легкий вред здоровью. Уголовное дело по части 2 статьи 115 УК передали в суд. Стрелку грозим максимум до двух лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU