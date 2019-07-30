2019-07-30T15:31:38+03:00
Происшествия

Липчанин обстрелял из пневматики двоих посетителей бара

25-летнему парню грозит до двух лет тюрьмы
Лия МУРАДЬЯН
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Стрелку грозит два годаСтрелку грозит два годаФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке расследовали инцидент в баре на улице Вермишева, который произошел в марте 2019 года. Там 25-летний парень обстрелял из пневматики новых знакомых. По данным следствия, проводя время в баре, парень познакомился с двумя молодыми людьми.

Между новыми знакомыми разгорелся конфликт, в ходе которого липчанин достал пистолет и открыл огонь. Оружие идентифицировали, как пневматический газобаллонного пистолета.

Жертвы конфликта попали в больницу. К счастью, обошлось без тяжелых последствий. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, травмы оценили, как легкий вред здоровью. Уголовное дело по части 2 статьи 115 УК передали в суд. Стрелку грозим максимум до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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