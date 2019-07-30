2019-07-30T16:59:46+03:00
Общество

В парке Быханов сад появятся необычные фонари, новые лавочки и фигурки животных

В Липецке завершается реконструкция любимого места отдыха горожан
Юлия КЛЮЕВА
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Завершается реконструкция парка Быханов садЗавершается реконструкция парка Быханов садФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке завершается реконструкция парка Быханов сад. Любимое место отдыха липчан преображается на глазах. В этот вторник, 30 июля, обновили два входа в парк вдоль улицы Гагарина. Практически готова входная группа со стороны Тельмана.

По информации пресс-службы мэрии, на территории парка разбили клумбы, высадили молодые деревья. Центральную часть и аллеи выложили широкоформатной плиткой. Она похожа на натуральный камень и совершенно не скользкая, хоть и гладкая. Внешнее кольцо и остальные дорожки заасфальтировали. Тропы, которые протоптали липчане, отсыпают камнем.

Рабочие укладывают под землю кабели энергосберегающих светильников. Они будут довольно яркими, но при этом изящными и практически незаметными. Скоро в парке также появятся новые лавочки и урны, сделанные из дерева и темного металла. И установят фигурки животных по всей территории.

Продолжается строительство амфитеатра. Каркас уже поставили. Рабочие приступили к облицовке конструкций. Также возводятся теннисные корты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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