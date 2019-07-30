Под Липецком женщина убила любовника, который мешал отдыхать с другим мужчиной

СЕГОДНЯ 17:31 2019-07-30T17:31:21+03:00

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В Липецкой области расследовали хладнокровное убийство, которое произошло в Ельце 1 марта этого года. По версии следствия, 30-летняя дама поссорилась с сожителем и тот вышел из квартиры, хлопнув дверью.

Мужчина погулял и вечером, в надежде, что любимая остыла, вернулся обратно. Но липчанка зря время не теряла. Пока кавалер где-то гулял в расстроенных чувствах, женщина пригласили нового друга, с которым замечательно проводила время. А тут в дверь начал стучать прежний избранник, что мешало ей отдыхать.

Женщина взяла нож, открыла дверь, с порога ударила любовника точно в сердце, закрыла дверь и пошла веселиться дальше. Пока дама проводила досуг, убитый любовник лежал у нее под дверью. Она заметила тело только спустя некоторое время, когда вышла на лестничную клетку. Женщина вызвала «Скорую», но человеку помочь уже было нельзя.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, изначально фигурантка не признавала вину, но позже, когда собрали доказательства, во всем созналась. Женщину признали вменяемой и дело передали в суд. По 105 статье УК ее приговорили к 6 годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU