2019-07-30T18:10:17+03:00
Общество

В Липецке закроют выезд с дублера на улицу Космонавтов

Так дорожники хотят разгрузить перекресток у дома №19
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Выезд с дублера перенесутВыезд с дублера перенесутФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке закрывают въезд и выезд с дороги-дублера на улице Космонавтов в районе дома №19. Как пояснили в городском дорожном департаменте, закрыть движение решили по проекту «Безопасные и качественные дороги», чтобы разгрузить перекресток в том районе.

В пресс-службе мэрии сообщили, что этот участок дороги является аварийно опасным. По расчетам дорожников, перекрытие выезда с местной дороги поможет разгрузить опасный перекресток и увеличить его пропускную способность.

Поток со дворов по дублеру перенаправят в другую часть улицы. Въезд и выезд с дублирующей дороги на Космонавтов перенесут к перекрестку в районе дома №9/1, где стоит новый светофор. Там проехать будет проще, чем на прежнем перекрестке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24