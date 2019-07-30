В Липецке закроют выезд с дублера на улицу Космонавтов

СЕГОДНЯ 18:10 2019-07-30T18:10:17+03:00

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В Липецке закрывают въезд и выезд с дороги-дублера на улице Космонавтов в районе дома №19. Как пояснили в городском дорожном департаменте, закрыть движение решили по проекту «Безопасные и качественные дороги», чтобы разгрузить перекресток в том районе.

В пресс-службе мэрии сообщили, что этот участок дороги является аварийно опасным. По расчетам дорожников, перекрытие выезда с местной дороги поможет разгрузить опасный перекресток и увеличить его пропускную способность.

Поток со дворов по дублеру перенаправят в другую часть улицы. Въезд и выезд с дублирующей дороги на Космонавтов перенесут к перекрестку в районе дома №9/1, где стоит новый светофор. Там проехать будет проще, чем на прежнем перекрестке.

ИСТОЧНИК KP.RU