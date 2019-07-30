В Липецке из-за горящего мусора эвакуировали дом

СЕГОДНЯ 18:43 2019-07-30T18:43:16+03:00

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Пожар произошел в этот вторник, 30 июля, на улице Стаханова в Липецке. Там на лестничной площадке многоквартирного дома №31 загорелся мусор. Жильцы почувствовали запах дыма и сразу сообщили в МЧС.

На место тут же прибыли несколько пожарных расчетов и спасателей. Но едкий дым от горящего пластика стремительно распространился по подъезду. Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, из-за сильного задымления сотрудники приняли решение об эвакуации людей.

Чтобы никто не пострадал, жильцов вывели на улицу. К счастью, все закончилось благополучно, огонь не успел перекинуться на жилые квартиры. Пожар оперативно потушили, помещение проветрили и жильцов вернули обратно. Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU