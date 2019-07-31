У школьников Матырского в Липецке появится новый спортзал

СЕГОДНЯ 08:56 2019-07-31T08:56:22+03:00

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В Липецке инвесторы вложат 38 млн. рублей в строительство крытого спортзала в районе Матырского. Новый зал появится на базе школы – с 8 до 14.00 там будут заниматься школьники, а после те, кто купит абонементы на футбол. Это условия инвестора – «Футбольной академии ЛКС».

Как сообщили в пресс-службе администрации города, есть еще одно условие: после того, как зал достроят и сдадут в эксплуатацию, Липецк будет выплачивать инвестору по полмиллиона рублей в месяц до 2025 года. Когда срок соглашения закончится, школа сможет распоряжаться залом сама.

В мэрии признают, что пока не во всех школах Липецка есть достойные спортзалы, в некоторых нужно ремонтировать даже раздевалки.

ИСТОЧНИК KP.RU