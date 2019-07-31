2019-07-31T10:23:29+03:00
Происшествия

В Липецке на рельсах столкнулись две легковушки

«Калина» и «Фольксваген» не разъехались в районе Московской [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Необычная авария произошла минувшим вечером, 30 июля, на дороге от Сырского руднка в сторону улицы Московской. Там около восьми вечера на железнодорожном переезде столкнулись «Лада Калина» и «Фольксваген».

ДТП случилось прямо на железнодорожных рельсах. «Лада» и «Фольскваген» перекрыли ж/д пути, чуть дальше остановилась третья легковушка с аварийным знаком.

В Липецке на переезде столкнулись Лада Калина и Фольксваген.

Как именно произошло столкновение и почему легковушки оказались на ж/д путях, понять сложно. По словам очевидцев, авария обошлась без серьезных травм. Вместе с тем разбитые машины перегородили сами пути и проезжую часть, что затруднило движение в том районе.

Кто стал виновником ДТП и другие подробности происшествия, пришлось устанавливать сотрудникам ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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