2019-07-31T11:50:25+03:00
Происшествия

Утром в Липецке пенсионер повис на балконе 5 этажа

78-летнего липчанина спасли сотрудники МЧС
Юлия КЛЮЕВА
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Пожарные спасли повисшего на балконе пенсионераПожарные спасли повисшего на балконе пенсионераФото: Юлия КЛЮЕВА
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Этим утром, 31 июля, в Липецке едва не произошла трагедия. На балконе 5 этажа одного из домов 9 микрорайона очевидцы заметили пенсионера. Это было около 8.30 утра. Дедушка повис на балконе. В любой момент он мог упасть. Липчане тут же позвонили спасателям.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Липецкой области, на место происшествия прибыли 2 пожарных расчета. Спасатели вскрыли дверь, вбежали в квартиру и затащили пожилого мужчину обратно. К счастью, все обошлось. 78-летнего пенсионера передали медикам.

Напомним, в случае происшествия обращаться на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно. Вызов бесплатный как с сотовых, так и с городских телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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