МЧС предупреждает липчан о сильном ветре

СЕГОДНЯ 11:59 2019-07-31T12:48:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре. В эту среду, 31 июля, в ближайшие 1-3 часа и с сохранением в течение первой половины ночи 1 августа ожидается усиление северо-западного ветра. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, порывы могут достигать 17 м/с.

Напомним, что при таком ветре лучше не выходить из зданий. Оказавшись в непогоду на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Опасно становиться возле стен домов, под рекламными щитами, за остановками, а также стоять под линиями электропередач, а тем более подходить к оборвавшимся проводам. В доме лучше отключить все электроприборы, так как при скачках напряжения может произойти пожар.

В случае происшествия звонить на номер «112».

ИСТОЧНИК KP.RU