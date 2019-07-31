За сутки в Липецке вспыхнули 3 иномарки

СЕГОДНЯ 12:12 2019-07-31T12:18:19+03:00

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За прошедшие сутки в Липецке и области постоянно загорались машины. Так, в минувший вторник, 30 июля, в селе Студеные Выселки вспыхнул трактор Беларус МТЗ-1523. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС России, загорание ликвидировал отдельный пожарно-спасательный пост №25.

Этой ночью, 31 июля, в областном центре на улице Крайняя вспыхнул Chevrolet Lanos. Сообщение поступило на пульт спасателей в 01.35. К месту происшествия прибыли пожарные, которые предотвратили выгорание иномарки. Огонь повредил лакокрасочное покрытие машины, бампер, капот и моторный отсек.

Ночью в Липецке горели машиныФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Чуть позже в 2.46 пожарным поступил еще один вызов. На этот раз загорелись 2 машины на Сырском Руднике. 2 пожарно-спасательных отделения прибыли в частный сектор на улицу Рудничная. Автомобили Nissan Pathfinder и Toyota Corolla были охвачены пламенем. Пожарные ликвидировали пожар.

Ночью в Липецке горели машиныФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

По словам спасателей, тушить машины всегда сложнее. Там находится топливо, масла, горючие материалы, которые быстро воспламеняются. К тому же, нередко водители устанавливают газобаллонное оборудование, что при пожаре приводит к детонации.

Ночью в Липецке горели машиныФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU