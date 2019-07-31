2019-07-31T12:18:19+03:00
Происшествия

За сутки в Липецке вспыхнули 3 иномарки

А в районе горел трактор [фото]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Ночью в Липецке горели машиныНочью в Липецке горели машиныФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки в Липецке и области постоянно загорались машины. Так, в минувший вторник, 30 июля, в селе Студеные Выселки вспыхнул трактор Беларус МТЗ-1523. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС России, загорание ликвидировал отдельный пожарно-спасательный пост №25.

Этой ночью, 31 июля, в областном центре на улице Крайняя вспыхнул Chevrolet Lanos. Сообщение поступило на пульт спасателей в 01.35. К месту происшествия прибыли пожарные, которые предотвратили выгорание иномарки. Огонь повредил лакокрасочное покрытие машины, бампер, капот и моторный отсек.

Ночью в Липецке горели машины Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Ночью в Липецке горели машиныФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Чуть позже в 2.46 пожарным поступил еще один вызов. На этот раз загорелись 2 машины на Сырском Руднике. 2 пожарно-спасательных отделения прибыли в частный сектор на улицу Рудничная. Автомобили Nissan Pathfinder и Toyota Corolla были охвачены пламенем. Пожарные ликвидировали пожар.

Ночью в Липецке горели машины Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Ночью в Липецке горели машиныФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

По словам спасателей, тушить машины всегда сложнее. Там находится топливо, масла, горючие материалы, которые быстро воспламеняются. К тому же, нередко водители устанавливают газобаллонное оборудование, что при пожаре приводит к детонации.

Ночью в Липецке горели машины Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Ночью в Липецке горели машиныФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупреждает липчан о сильном ветре
Утром в Липецке пенсионер повис на балконе 5 этажа
В ДТП с тремя машинами в Липецке пострадал человек
Обновленный Центр культуры и досуга открыт в Становлянском районе
В Липецке на рельсах столкнулись две легковушки
Новый детский сад появился в Елецком районе
У школьников Матырского в Липецке появится новый спортзал
В Липецке из-за горящего мусора эвакуировали дом
В Липецке закроют выезд с дублера на улицу Космонавтов
Под Липецком женщина убила любовника, который мешал отдыхать с другим мужчиной
В парке Быханов сад появятся необычные фонари, новые лавочки и фигурки животных
В Липецке сдают многострадальный дом, который дольщики ждали 8 лет
Управление капитального строительства возглавил молодой руководитель
Липчанин обстрелял из пневматики двоих посетителей бара
Из больницы Липецка пропал мужчина, нуждающийся в медпомощи
На новые евроконтейнеры в Липецке выделили 20 млн. рублей
В Липецке новый начальник департамента дорог
Под утро в Липецке сгорела «Шкода Суперб »