2019-07-31T12:41:28+03:00
Происшествия

Под Липецком на трассе столкнулись грузовики: есть пострадавший

Авария произошла возле поворота на село Бруслановка
Юлия КЛЮЕВА
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На трассе под Липецком столкнулись грузовикиНа трассе под Липецком столкнулись грузовикиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В эту среду, 31 июля, на трассе Липецк-Елец произошла серьезная авария. Возле поворота на село Бруслановка Липецкого района столкнулись грузовые автомобили. По предварительным данным, один из водителей нарушил правила дорожного движения, что и привело к ДТП. О точных причинах аварии будет известно позже. В этом предстоит разобраться специалистам.

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 10.14. К месту вызова выехало 1 отделение пожарно-спасательной части. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, пожарные отключили автомобильный аккумулятор, а также помогли переместить пострадавшего до машины скорой помощи. Информация о его состоянии уточняется.

Напомним, в случае происшествия следует звонить на номер «112» - единый номер вызова экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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