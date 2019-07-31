2019-07-31T16:43:24+03:00
Происшествия

Липчанке грозит 4 года за самодельный револьвер

Судимой даме грозит 4 года за незаконное хранение
Лия МУРАДЬЯН
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Женщину будут судить за оружиеЖенщину будут судить за оружиеФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке на незаконном хранении огнестрельного оружия попалась 48-летняя женщина. По данным полиции, женщину задержали в прелее этого года. В ходе досмотра у нее изъяли пистолет. Его отправили на экспертизу и там определили, что это самодельно изготовленный револьвер, который относится к огнестрельному оружию.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 222 УК – незаконное хранение и ношение оружия. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, обвиняемая во всем созналась. На допросе женщина пояснила, что нашла револьвер в вещах своего покойного сожителя и решила оставить себе для самообороны.

Уголовное дело передали в суд. Известно, что у дамы уже есть судимость. Теперь ей грозит очередной срок вплоть до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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