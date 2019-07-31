2019-07-31T16:56:46+03:00
Происшествия

Из-за коммунальной аварии в 11 домах Липецка отключили холодную воду

На проспекте Победы рабочие повредили водовод
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке аварийное отключение холодной водыВ Липецке аварийное отключение холодной водыФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Изменить размер текста:

В эту среду, 31 июля, в Липецке произошла коммунальная авария. Во время земляных работ по реконструкции дороги по проспекту Победы сотрудники подрядной организации повредили водовод диаметром 400 мм.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работы по ликвидации повреждения уже выполняются. Липчан предупреждают, что из-за аварии в некоторых домах областного центра отключили холодную воду. Краны пересохли в 11 домах. Так, без воды останутся жители проспекта Победы, 89, 91, 91а, 93, 93а, 95, 108, 110, 112а; проспекта 60 лет СССР, 2; проезда Сиреневый, 3.

Воду снова пустят после того, как починят водовод. За подробной информацией обращаться по телефонам 075 и 236-075 - в диспетчерскую службу АО «ЛГЭК».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Липецком судили горе-папашу, задолжавшего по алиментам более 167000 рублей
Липчанке грозит 4 года за самодельный револьвер
Пользователи сети организовали петицию против липчанки, предложившей убивать больных детей
У клиентов Сбербанка появились «персональные» банкоматы
Под Липецком на трассе столкнулись грузовики: есть пострадавший
За сутки в Липецке вспыхнули 3 иномарки
МЧС предупреждает липчан о сильном ветре
Утром в Липецке пенсионер повис на балконе 5 этажа
В ДТП с тремя машинами в Липецке пострадал человек
Обновленный Центр культуры и досуга открыт в Становлянском районе
В Липецке на рельсах столкнулись две легковушки
Новый детский сад появился в Елецком районе
У школьников Матырского в Липецке появится новый спортзал
В Липецке из-за горящего мусора эвакуировали дом
В Липецке закроют выезд с дублера на улицу Космонавтов
Под Липецком женщина убила любовника, который мешал отдыхать с другим мужчиной
В парке Быханов сад появятся необычные фонари, новые лавочки и фигурки животных
В Липецке сдают многострадальный дом, который дольщики ждали 8 лет
Управление капитального строительства возглавил молодой руководитель
Липчанин обстрелял из пневматики двоих посетителей бара
Из больницы Липецка пропал мужчина, нуждающийся в медпомощи
На новые евроконтейнеры в Липецке выделили 20 млн. рублей
В Липецке новый начальник департамента дорог
Под утро в Липецке сгорела «Шкода Суперб »