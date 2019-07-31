Из-за коммунальной аварии в 11 домах Липецка отключили холодную воду

СЕГОДНЯ 16:52 2019-07-31T16:56:46+03:00

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В эту среду, 31 июля, в Липецке произошла коммунальная авария. Во время земляных работ по реконструкции дороги по проспекту Победы сотрудники подрядной организации повредили водовод диаметром 400 мм.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работы по ликвидации повреждения уже выполняются. Липчан предупреждают, что из-за аварии в некоторых домах областного центра отключили холодную воду. Краны пересохли в 11 домах. Так, без воды останутся жители проспекта Победы, 89, 91, 91а, 93, 93а, 95, 108, 110, 112а; проспекта 60 лет СССР, 2; проезда Сиреневый, 3.

Воду снова пустят после того, как починят водовод. За подробной информацией обращаться по телефонам 075 и 236-075 - в диспетчерскую службу АО «ЛГЭК».

ИСТОЧНИК KP.RU