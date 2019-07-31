Под Липецком судили горе-папашу, задолжавшего по алиментам более 167000 рублей

СЕГОДНЯ 17:41 2019-07-31T17:48:21+03:00

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В Липецкой области судили 46-летнего мужчину, который не платил алименты на содержание несовершеннолетней дочери. По информации пресс-службы региональной прокуратуры, Елецкий районный суд признал местного жителя виновным по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Так, мужчина задолжал более 167 тыс. рублей. Сначала горе-папашу привлекли к административной ответственности. Тогда он перечислил бывшей супруге 5 тыс. рублей, а после снова «залег на дно». Мужчину признали физически и психически здоровым человеком, трудоспособным. Но постоянной работы у него не было. Он перебивался случайными заработками, не пытаясь трудоустроиться.

Тогда в отношении злостного неплательщика возбудили уголовное дело. Мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 6 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 5%.

ИСТОЧНИК KP.RU