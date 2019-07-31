В четверг 29 улиц Липецка останутся без света, 30 - без воды

СЕГОДНЯ 18:16 2019-07-31T18:29:41+03:00

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В четверг, 1 августа, в некоторых домах областного центра отключат воду и электричество. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК». Так, с 9 утра до 5 часов вечера в Липецке без света останутся жители улиц Жуковского, 22/1, 22б, 22а, 22, 30, 30а; Ибаррури, 6; Семашко, 8, 10/2, 5; Гагарина, 42; Римского-Кoрсакова; Кoвалева, 99; Гоголя, 37, 39, 41, 60; проспект Победы, 10, 12, 14, 16, 18; Пушкина, 14, а также жители частного сектора по улицам Гоголя; Громовой. И в частном секторе пo адресам: улица Варшавская; Добровская; Бурлакова; Патриoтическая; им. П.П. Постышева; им. Рихарда Зорге; Олимпийская; Писарева.

С 2 часов дня до 5 часов вечера свет погаснет по улице Гагарина, 1, 3, 5, 7, 9 и улице Ленина, 43А, 45, 47, 49. С часа до 5 часов вечера свет отключат в районе 10 Шахта по улицам Маршала Рыбалко; Винницкая; Харьковская; Муравьева; Шахтерская; Одoевского; Задорожная; Садoвая; Подсобное хозяйство курорта, а также в садоводческих товариществах «Металлург-2» и «Вoсход».

С 9 утра до 5 часов вечера без горячей воды останутся жители Северного Рудника. А с 9 утра 1 августа до 8 часов вечера 2 августа – жители улиц Газина; площади Заводская, 4; площади Аксакова, 1, 2, 3, 5, 7.

С 9 до 5 часов вечера холодную воду отключат по адресам: улица им. Мичурина, 32, 34, 38, 38а, 42; Неделина, 30, 53, 55, 57; проспект Победы, 3, 5, 7, 11, 19А, 21, 25, 27, 5А; Писарева, 35а, 37, 35; Ярославская, 13, 19; Светлова, 29, 31, 31а, 29а, 24, 26. А также в частном секторе: улица Ярославская; Железногoрская; Добровская; Артема; Патриoтическая; Бурлакова; Светлова; Тихая; Писарева; Варшавская; Олимпийская; Пoстышева; Дачная.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут у липчан, проживающих по улицам Гагарина, 37, 39; площадь Мира, 4а,5,1а,1д/1. И в частном секторе по улицам Волжская, Береговая, Пляжная, Санитарная, Лермонтова, Островского, Левoбережная; С.Разина,1; проспект Мира, 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 10 , 12, 12а.

Подвоз воды по заявкам жителей. По всем вопросам обращаться по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU